Son dakika haberleri... Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı: "Salgın yokmuş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkisine rağmen çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcularıyla sürekli iletişim halinde olduklarını anlatarak, mili sporcuların 2021 yılında katılacakları şampiyonaların hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

2021 yılı için en büyük temennilerinin salgının sona ermesi olduğunu ifade eden Kayıcı, şunları kaydetti:

"Öncelikle yeni yılın ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. 2021 yılı içerisinde öncelikle milli takımları belirleme müsabakalarımız olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, Turkish Open Avrupa Kick Boks Kupası ile Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonların sürece görev yeri ve zamanı değişiklik gösterebilir. Bunun dışında önümüzde 2021 yılı için katılmayı planladığımız çok sayıda uluslararası organizasyon da var. 13-22 Ağustos 202'de Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak olan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül 2021'de Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 05-14 Kasım 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası en önemli olanları. Bu şampiyonalara geçen yıllarda olduğu gibi tam takım şeklinde katılım sağlayacağız. Özellikle Konya'da gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boks branşı olarak iddialıyız, çok sayıda madalya hedefliyoruz."

"Salgın yokmuş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kayıcı, salgın sürecinin bittiği düşüncesiyle hareket ettiklerini, çalışma ve hedeflerini ona göre planladıklarını ifade etti.

Yurt içi eğitim ve seminer çalışmalarını da aralıksız devam ettirdiklerini anlatan Kayıcı, "Salgın yokmuş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede yılın ilk faaliyetini çok büyük katılımın olduğu Çevrim İçi Antrenör ve Hakem Vize Gelişim Semineri ile yaptık. 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde 3 oturumda yaptığımız seminere yaklaşık 1000 antrenör ve hakemimiz katıldı. Seminerde 2021 yılı faaliyet ve hedefleri, plan ve dünyada değişen kuralları üzerine konuştuk. Çokta iyi geri dönüşler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kayıcı, kick boks sporunda yükselmenin en büyük göstergesinin siyah kuşak "dan" derecesi olduğunu belirterek, "Dan sınavlarını bekleyen çok sayıda sporcumuz var. Bu kapsamda bu yıl 20 ilde Kick Boks Siyah Kuşak Dan Sınavları açmayı planlıyoruz." dedi.

Bunun dışında Aday Hakem Yetiştirme Kursları da açacaklarını anlatan Kayıcı, "Bu faaliyetler doğrultusunda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ile Spor Toto Teşkilatı yönetimine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.