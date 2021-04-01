Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak

01.04.2021 08:36

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin en küçük yerleşim yerlerinden biri olan Çelebi'de bu yıl yapılması planlanan doğalgaz, hastane ve süt fabrikası gibi milyon liralık yatırımlar sayesinde ilçe nüfusunun artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en küçük yerleşim yerlerinden biri olan Çelebi'de bu yıl yapılması planlanan doğalgaz, hastane ve süt fabrikası gibi milyon liralık yatırımlar sayesinde ilçe nüfusunun artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en küçük yerleşim yeri olarak bilinen Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 805 vatandaş ikamet ediyor. Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Çelebi'de, iki yıl öncesine kadar market, lokanta, çay ocağı ve berber gibi işletmeler bulunmuyordu. Vatandaşlar, kilometrelerce uzaklıktaki il merkezinden temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyordu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yaşar Erdemir'in ilk işi, ilçede olmayan işletmelere yer tahsisini gerçekleştirip vatandaşların hizmetine sunmak oldu. Başkan Erdemir'in girişimleri neticesinde, bu yıl yapılması planlanan doğalgaz, hastane ve süt fabrikası gibi milyon liralık yatırımlar sayesinde ilçe nüfusunun büyütülmesi hedefleniyor.

İlçede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin artması için de projeler hayata geçiriliyor. Yıllardır atıl durumda olan Çelebi Süt İşletmesi bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Kısa zaman içerisinde ilçede; kilit parke ve asfalt kaplamaları, mezarlık alanında peyzaj çalışmaları, park, ışıklandırma, kamelya ve hizmet araçları gibi birçok yatırım yapıldı. Vatandaşların spor aktivitelerinin yapabileceği alanların çalışmaları da sürüyor. İlçede daha önce olmayan kapalı futbol halı sahasının da yapımı tamamladı.

"Bir ilçe havasını kazandıracağız"

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yılda yapılacak hizmetleri 2 yılda yaptıklarını ifade ederek, "Biz 10 senede yapılacak işleri 2 senede yaptık. Gece-gündüz demeden çalıştık, gayret ettik. Rabbim de bizlere nasip etti böyle bir çalışmayı. Seçildikten sonra Çelebi dört yol arasındaki yolumuzu genişlettik. Güzel olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yolumuzu da yaptık. Allah nasip ederse de yolumuza da sıcak asfalt atarak bunu daha da güzelleştireceğiz. Çelebi dört yol arasındaki ışıklandırmayı da yapacağız. Yani bir ilçe havasını kazandıracağız" dedi.

"Göç veren değil, göç alan ilçe olacağız"

Kapalı halı sahayı vatandaşlara kazandırdıklarını belirten Erdemir, "Önüne parkını yaptık. İçerisine bütün jimnastik aletlerini koyaraktan gençlerimize ve yaşlılara da hizmet etmek amacımız. Çok güzel bir eser meydana çıktı. Onun yanında inşallah 20 yataklı devlet hastanesini buraya kazandıracağız. Bu sene inşallah o da yapılacak. Daha önemlisi doğal gazımız. Çelebi devamlı göç veren bir ilçeydi ama bundan sonra Allah nasip ederse göç alan bir ilçe olacağız" diye konuştu.

"Fabrikamız da mayıs, haziran gibi de inşallah faaliyete geçecek"

Erdemir, "Süt fabrikamız 12-13 senedir atıl durumda duran bir fabrikaydı. Bize burada başta valim, milletvekilimiz, parti yönetimimiz destek oldu. Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan da bir proje yaparak 2,5 milyon lira bir para çıkarttık. Sanayi Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. O para şu anda harcanacak. Fabrikamız da mayıs, haziran gibi de inşallah faaliyete geçecek. Fabrikamızın açılması ilçemiz açısından da çok önemli. Buraya getirisi olacak bunun. Burada 80 tane mahkum çalışacak. İnşallah buraya açık cezaevinin de sözünü aldık. Burada halkımıza da hayvancılıkla ilgili yatırımlar geliyor" şeklinde konuştu.

"Bir ilçede ne gerekiyorsa hepsini getireceğiz"

İlçede yapılan hizmetlerden bahseden Erdemir, "İlçemizde lokantamız yoktu, oturup çay içeceğimiz çay ocağımız yoktu ilçemize kazandırdık. Bir marketimiz yoktu onu ilçemize kazandırdık. Kuaförümüzü ilçemize kazandırdık. Mezarlığımız da epey bir sıkıntılıydı. 8 dönümlük yer genişleterek duvarlarını da beton yaptık ve 2 bin 500 metrekare de oraya kilit parke döşedik. Çok şahane bir mezarlık haline getirdik. İlçemiz bundan sonra devamlı yatırımlar alacak. Ayrıca geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir çöp kamyonu aldık. Belediyeler Birliğinden bir kepçe hibe olaraktan aldık. İnşallah vatandaşlarımıza daha çok sürprizlerimiz olacak. İlçemizin gelişmesi için elimizden gelen gayret neyse yapacağız. Daha önemlisi de sıcak su termal su ile ilgili de çalışmamız olacak. Biz ruhsatı valiliğe devrettik. Şu anda önümüzdeki haftalarda da sıcak su ile ilgili de etüt çalışmasına başlıyoruz. İnşallah en yakın zamanda da kuyumuzu açacağız. Evet, Çelebi küçük bir ilçe. İnşallah büyüyeceğiz. Bir ilçede ne gerekiyorsa hepsini getireceğiz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak
Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak

Hisarcık, Türkiye, Yatırım, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Türkiye'nin en küçük ilçesi Çelebi'ye büyük yatırım: Hedef, ilçe nüfusunu artırmak - Son Dakika Ekonomi


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