Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak

10.04.2022 10:57

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince güvenlik güçlerince korunacak.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince güvenlik güçlerince korunacak.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü kısa süre sonra başlayacak.

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta "uçarak" aşamaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin bu sezon da korunması için hazırlıklar tamamlandı.

Geçen yıl Van Gölü'nde konuşlandırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanmasının önüne geçmek için gölde 7/24 faaliyet yürütecek.

Sahil güvenlik botlarıyla 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Van Gölü ve avlanmaya müsait akarsu yataklarında sürekli denetim yapacak ekipler, termal ve gece görüş kameraları, üstün tespit kabiliyetine sahip radar sistemlerini kullanarak kaçak avlanmayla mücadele edecek.

Polis ve jandarmanın "Hayvan Durum İzleme" ekipleri ve zabıtalar da balığın satışının yapılabileceği muhtemel iş yeri ve güzergahları sürekli gözetim altında tutacak.

"Havada sürekli insansız hava araçlarımız olacak"

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, inci kefalinin Van Gölü Havzası için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Balıkçıların av yasağı öncesi son hazırlıklarını yaptığını anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"15 Nisan'dan itibaren av sezonu bitiyor. Bu yıl özellikle Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görev yapacak. Sahil Güvenlik ekipleri, koordineli bir şekilde bütün dere yataklarında balığın üreme döneminde yakalanmaması için planlama yaptı. Av yasağı sezonu için hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bu yıl Sahil Güvenlik ekipleri bize ciddi bir güç de katacak. Geçen yıllara oranla balığı korumaya yönelik daha planlı bir çalışma sergileyeceğiz."

Yapılan çalışmalarla vatandaşların balığı avlamaması konusunda daha duyarlı davranmaya başladığını belirten Bilmez, bu süreçte herkesin inci kefaline sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle dere yataklarının debilerinde yükselme olduğunu, bu durumun tatlı sulara göç edecek balıkları olumlu etkileyeceğini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarında çok ciddi radar sistemleri var. Araçlar üzerine monteli radarlar karada da kullanılabiliyor. Bu nedenle kaçak avcıların hangi saatte ve nerede balık yakalayabileceğini bileceğiz. O bölgelerde tüm önlemleri alacağız. Havada sürekli insansız hava araçlarımız olacak. Hava araçlarıyla hem de balık avlayanları da yapabileceğiz. Havada, karada ve gölde balığı korumak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Kaçak balık avlayanlara kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Her türlü cezai işlem uygulanacak. 7/24 esaslı bütün dere yataklarında askerlerimiz ve güvenlik korucularımız nöbet tutacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üniversite ekiplerimiz de sahada olacak."

"Koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu arttı"

Bilmez, denetim çalışmalarında kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirterek, "20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan inci kefalinin bu koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu arttı. Balık stokunun 50 bin tonun üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Yıllık 10 bin ton balık yakalanıyor. 20 yıl önce 12-14 balık bir kilogram gelirken, şimdi 6-7 balık bir kilogram gelebilecek ağırlığa ulaştı. Bugün iç sularda yakalanan balığın üçte biri Van Gölü'nde tutuluyor. Bu da alınan önlemler sayesinde elde edilen bir başarıdır. Ülkemizin ekonomisine kattığımız bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak
Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak
Van Gölü'ndeki inci kefallerini Sahil Güvenlik koruyacak

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Kaynak: AA

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