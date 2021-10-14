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Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti - Son Dakika

Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

14.10.2021 15:45
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Son dakika: 2017'de Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez geldi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana HSK üyeliği görevini yürüten Kocabey, görevinden istifa etti. Kocabey bir dönem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yürütüyordu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda dikkat çeken günler yaşanıyor. İki dönemden bu yana HSK üyeliğini yürüten Hamit Kocabey, üyelik görevinden istifa etti. Kocabey, görevine seçilmeden önce de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlık görevini yürütüyordu.

BAHÇELİ'YE SORUP ADAY OLDU

Kocabey'in HSYK üyeliği adaylığı sürecinde de Bahçeli'nin onayını aldığı biliniyordu. Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurdu. MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Hamit Kocabey'de HSK üyeliği için başvurdu. Hamit Kocabey'in Devlet Bahçeli'nin isteği ve bilgisi doğrultusunda başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti

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