Son dakika... Hatay'daki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınına havadan müdahaleye yeniden başlandı. İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahalleleri kırsalında önceki gün başlayan yangına müdahale sürüyor. Helikopter ve uçaklarla gece ara verilen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dün akşam bölgeye gelen ve çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale edildiğini açıklamıştı.

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