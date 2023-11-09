Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre il ve ilçelerde de paniğe neden olan sarsıntı sonrası çok sayıda kişi sokak ve meydanlara kaçtı.

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

"EKİPLERİN SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada ise deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisi verildi. Paylaşımda, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.