Güvenlik güçleri, adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirdi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hatay merkezli Gaziantep , Osmaniye ve Antalya illerinde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Hatay merkezli 4 ilde hırsızlık ve suç örgütü kurma suçlarından arananlara yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu

Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı

Pakistan'da Dang humması salgını korkusu! Bir günde 223 vaka tespit edildi

Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı

Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor

Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var