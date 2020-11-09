Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu - Son Dakika

Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu

09.11.2020 18:45

Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban- Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yasmin ile birlikte evlat nöbetindeki 20 aile çocuğuna kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Yasmin Yalçın isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince alınan Yasmin Yalçın, daha sonra Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda annesi Keziban, babası Mehmet Yalçın ve 4 yaşındaki kardeşi ile buluşup kucaklaştı. Uzun süre birbirlerine sarılan aile duygu dolu anlar yaşadı.

Diyarbakır'da 2 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın, kızları Yasmin'in 14 yaşındayken 2014'te evden kursa gitmek için çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirtmiş, 4 yaşındaki oğulları Ahmet ile evlat nöbeti eylemine katılarak kızlarına dönmesi çağrısında bulunmuştu.

20 GENÇ TERÖRÜN ELİNDEN KURTARILDI

Yasmin Yalçın ile birlikte şimdiye kadar 20 aile çocuklarına kavuşmuş oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Bayram Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fettah Kaya'nın oğlu Cuma Kaya, Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan Akkuş ve Mehmet Emin Coşkun oğlu İbrahim Coşkun terörün pençesinden kaçarak ailelerine kavuşmuştu.

(Sedat Irmak - Melih Yiğit/İHA)

Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu
Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Habur, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuştu - Son Dakika


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