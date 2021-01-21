Iğdır'da 20 Yanvar şehitleri anıldı

IĞDIR - Sovyet askerleri tarafından 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'da işlenen ve tarihe '20 Ocak (20 Yanvar) Bakü Katliamı' olarak geçen kanlı olayların yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Iğdır Merkez Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde düzenlenen anma programı şehitler için saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal yaptığı açıklamada, "20 Ocak olayları Ermenistan ve Sovyet ordularının fark gözetmeksizin onlarca masum insanı katlettiği gündür. 20 Ocak Azerbaycan kahramanlık destanı, hürriyet diye haykıran Türklerin şehit edildiği gündür. Bundan 31 sene önce Azerbaycan'da bağımsızlık mücadelesi verildi ve bir kahramanlık destanı yazıldı. Sokaklara dökülen halk, tüm dünyaya 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diye haykırdı. 70 yıllık esaret canlarına tak etmiş, artık özgür bağımsız olmak istiyorlar. 3 renkli bayraklarının dalgalanışını seyretmek istiyorlar. Yıl 1990 aylardan Ocak, 19'u 20'ye bağlayan gece (Kanlı Ocak, Gara Yanvar) Bakü'de kızılca kıyamet kopmaktadır. 35 bin kişilik ağır silahlarla donatılmış alfa birlikleri ve DTK-a adlı özel imha birlikleriyle Moskova Azerbaycan'ın başşehrini işgale başlamıştır. İşgal operasyonunun adı 'UDAR'dır. T-72, T-80 ve BMP-3 tankları Bakü'de Azatlık Meydanını kuşatmıştır. Mehmet Emin Resülzade'nin dediği gibi, 'bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyen Azerbaycan Türkleri 70 yıldır sandıklarında sakladıkları 3 renkli bayraklarını çıkararak Azatlık Meydanı'nda dalgalandırmışlardır. Azerbaycan halkı bağımsızlık yolundan vazgeçmez. Neye mal olursa olsun Azerbaycan bağımsız olacaktır. Her yerde 3 renkli bayrağımız dalgalanacaktır. Gün bağımsızlık günüdür. Sovyet imparatorluğu dağılıyor. Tek dişi kalmış canavardır. Yapacağı bir şeyi yoktur. Yaşasın bağımsız hür Azerbaycan. 20 Ocak karanfillerin ağladığı gün, yüreklerin yandığı gün, ağla karanfil ağla Türklük dünyası denildiği gün, Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığı gün. Bu günü hiçbir Türk unutmayacaktır. 20 Ocak katliamını unutmayacağız. Sovyetler'in tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bugün Allaha çok şükür işgal altındaki topraklar kurtarılmıştır" dedi.

Daha sonra program, meydanda kurulan 20 Ocak olaylarını anlatan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.