Ilgın'da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Eski Ilgın Devlet Hastanesinin bulunduğu alana yapılan Ilgın İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) binası yapımı ederken, 2 Nolu ASM ve ASHİ binası yapımı ihalesi de 29 Aralık'ta yapılacak.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, sağlık yatırımlarının Ilgın'da hızlı bir şekilde yükselişinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda kapsamlı sağlık binasının yapımının devam ettiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Bir yanda da Ucarı Mahallesi itfaiye binası yanında bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 718,18 metrekarelik alanda 2 Nolu ASM + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası yapımı ihalesi bu yıl sonunda yapılacak inşallah. Yatırımların ilçemize kazandırılmasında destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta'ya, AK Parti Konya İl Başkanımız Hasan Angı'ya, milletvekilimiz Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Konya İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç'a, AK Parti İlçe Başkanımız Ömer Apil'e ve İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Abdulmuttalip Sarı'ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."???????