İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme adımını, Ukrayna'da karşılaştığı sorunlardan dikkati başka yöne çekmek için kullandığını bildirdi.

Wallace, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirme emriyle ilgili, "Bunu medyaya yaydı ve bu sadece dikkati Ukrayna'da yaşadığı sorunlardan başka yöne çekme girişimi." dedi.

Bakan Wallace, İngiliz halkının endişelenmemesi gerektiğini, hükümetin durumu sürekli gözden geçirdiğini ve İngiltere'nin nükleer hazırlığının "çok yüksek" düzeyde tutulduğunu belirtti.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki programının gerisinde ve birliklerin kargaşa içinde olduğuna işaret eden Wallace, "Bütün bunları, Ukraynalıların onları kurtarıcı olarak kabul edeceğine dair bu tür tuhaf varsayımlara dayandırdılar. Putin, bu varsayımı benimsedi ve şimdi onların duraklamasına neden olan durum bu değil. Bu onlara lojistik sorun yaratıyor." dedi.

Wallace, Putin'in tehlikeli biri olduğuna inandığını belirterek İngiltere Savunma Bakanlığından alınan en son istihbaratın, Rusya'nın Kiev'deki ilerleyişinin "lojistik başarısızlıklar ve şiddetli Ukrayna direnişi tarafından yavaşlatıldığını" vurguladı.

Bakan Wallace, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, dün Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarını destekleyeceği ifadelerine ilişkin ise "Uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden Wallace, isteyenlerin bağışta bulunabileceğini, gönüllü olabileceğini veya İngiltere Silahlı Kuvvetlerine katılabileceğini belirtti.

Ben Wallace ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya öldürücü ve öldürücü olmayan savunma yardımı sağlama ve koordine etme konusunda dünyaya öncülük ettiğinin altını çizdi.