Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde

Son Güncelleme: 05.09.2023 13:15

Son dakika: Ataşehir Yenisahra'da 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin çevre binalara sıçrama tehlikesi bulunurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta iki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan 2 katlı bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki 3 binaya daha sıçradı.

İşte bölgeden gelen ilk kareler;

Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde
Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde
Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde - Son Dakika
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