Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın! Ekipler olay yerinde

İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta iki katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Kent Sokakta bulunan 2 katlı bir spor salonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle spor salonunda yangın çıktı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki 3 binaya daha sıçradı.

İşte bölgeden gelen ilk kareler;