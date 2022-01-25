Son Dakika! İstanbul'da Kuzey Marmara ve TEM otoyolları dahil olmak üzere karayolları ağında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam etkisini artıran kar yağışının ardından trafik felç oldu. 30'dan fazla aracın zincirleme kazaya karıştığı Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu ise kazaların önlenmesi ve tedbir adına trafiğe kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kapanan yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜM YOLLARIMIZ TRAFİĞE AÇILMIŞTIR"

Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

YÜZLERCE ARAÇ YOLDA KALMIŞTI

Dünden beri etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kalmıştı. Özellikle Kavacık mevkiinde, Hadımköy ve Beylikdüzü tarafında, Mahmutbey civarında vatandaşlar kontak kapatıp araçlarını yolda bırakmıştı. TEM Otoyolu'nda da kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Bu sabah Valilik yeni bir tedbir kararı aldığını duyurarak özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasaklamıştı.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

İstanbul'da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceği belirtildi. Kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken hafta sonu ise yağmur yağacağı öngörülüyor.

TRAKYA VE ANADOLU'DAN ARAÇ KISITLAMASI KALDIRILDI

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, İstanbul'a giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.