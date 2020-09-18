Son dakika... Jailson'dan duygulandıran veda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncu Jailson Marques Siqueira, Çin ekibi Dalian Professional FC'ye transfer oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu transferi sonrası Samandıra Can Bartu Tesislerine gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Duygulu anların yaşandığı vedalaşmada Jailson takım arkadaşlarına başarı diledi.
Brezilyalı oyuncu göz yaşlarına hakim olamazken, takım arkadaşlarından da şampiyonluk beklediğini söyledi. Sarı lacivertli futbolcular da Jailson'u alkışlarla uğurladı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:17 - Kaynak: DHA
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