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Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta - Son Dakika

Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta

21.08.2021 10:49
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile beraber sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile beraber sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Selden ağır yara alan Bozkurt'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, sonrasında afetzede vatandaşlarla bir araya geldi.

"Ekiplerimiz görevlerinin başında, yaraları beraber saracağız"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Yüksel, "Tüm Bozkurt halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Felaketin üstünden 9 gün geçmesine rağmen hala yapılacak çok iş var. Ağır yaralar aldık. Ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında. Onlarla birlikte elimizden gelen her türlü desteği vermeye, yaralarımızı hep birlikte dayanışma içerisinde sarmaya devam edeceğiz" dedi.

Selden etkilenen mahalleleri gezerek Bozkurtlu çocuklarla da bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, uzun süre zaman geçirerek sohbet ettiği miniklere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Başkan Gökhan Yüksel incelemeleri sırasında, meydana gelen sel felaketi sonrası afet bölgesine giderek diğer kurumlara bağlı destek ekipleri ile birlikte, arama kurtarma ve lojistik çalışmalarında görev alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi ekiplerine de bir ziyaret gerçekleştirdi, yapılan çalışmaları yakından takip etti.

9 araç ile birlikte afet bölgelerine ulaşarak büyük bir mücadele veren 23 personelden oluşan Kartal Belediyesi ekibi ve İBB ekibi ile bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, gerek arama kurtarma çalışmalarına verdikleri desteklerden, gerekse heyelan altında kalan ve önceki gün temizleyip tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladıkları 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'ndaki çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yapılacak daha çok işlerinin olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, "Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı ile beraber ilk günden bu yana kritik bölgelere müdahalelerde bulunan ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek günlerdir arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında canla başla çalışan personelimizle bir araya geldik. Halen yapılacak çok iş var. Özellikle arama kurtarma, altyapı, temizlik, mobil mutfak gibi birçok hizmetlerle bölge halkının yanında olan Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Ekiplerin tekrar gün yüzüne çıkardığı şehitliğe ziyaret

Başkan Gökhan Yüksel'in son durağı ise 11 Ağustos'ta meydana gelen selin oluşturduğu heyelan nedeniyle toprak altında kalmasının ardından Kartal Beledyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce il/ilçe belediyeleri ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları ile tekrar gün yüzüne çıkarılan 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı oldu.

Burada belediye ekipleri ve askerlerle bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, cansiperane bir çalışmayla 60 kamyonun üzerinde hafriyatın çıkarıldığı şehitlikte, 2 günün sonunda tamamlanan temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin sonunda jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Yüksel, "Öncelikle şehitlik anıtımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için vermiş olduğunuz kutsal çabalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyelan nedeni ile toprak altında kalmıştı ve sizler 2 gün gibi kısa bir sürede insanüstü bir çalışma ile şehitliğimizi şu anki haline getirdiniz. Ben de bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatını kaybetmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan toprağı için mücadele eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel ve Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın anısına göstermiş olduğunuz hürmet bizleri çok duygulandırdı, sağ olun, var olun" diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel ve Abana eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın kabri başında ettiği duanın ardından şehitlikten ayrıldı. - İSTANBUL

Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta

Gökhan Yüksel, Kastamonu, Bozkurt, Kartal, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika | Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta - Son Dakika


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