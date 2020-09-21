Son Dakika: Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı - Son Dakika

Son Dakika: Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı

Son dakika haberine göre Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı -Elazığ'da 1 çocuk annesi üniversite mezunu Ceyda Can, atanamayınca kendi çiftliğini kurarak tavuk ve hindi yetiştirip satış yapmaya başladı -Bir kez zarar eden ancak daha sonra yılda ortalama 200 bin adet tavuk ve...

Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı

- Elazığ'da 1 çocuk annesi üniversite mezunu Ceyda Can, atanamayınca kendi çiftliğini kurarak tavuk ve hindi yetiştirip satış yapmaya başladı

-Bir kez zarar eden ancak daha sonra yılda ortalama 200 bin adet tavuk ve hindi satarak ekonomik kazanç elde etmeye başlayan Can, işini severek yapıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da üniversite mezunu 1 çocuk annesi Ceyda Can, "Atanamadım diye hayatımı bitirmeme gerek yok" diyerek çalışma hayatına atıldı, kurduğu çiftlikte sadece geçtiğimiz yıl 200 bin adet tavuk ve hindi satışı gerçekleştirdi.

Bir çocuk annesi 34 yaşındaki Ceyda Can, 2012 yılında Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinden mezun oldu. Ardından Fırat Üniversitesinde yüksek lisansını yapan Can, öğretmen olarak atanamadı. Bunun üzerine Can, arkadaşlarının çiftliğinde bir süre sorumlu olarak görev yaptı ardında da kendi hindi ve tavuk çiftliği kurdu. 2 yıl önce 27 bin hayvanı ölen Can, 300 bin lira zarar etmesi rağmen pes etmedi. İlk başlarda toptancılara hayvan satan Can, zamanla kendi pazarını oluşturdu, çiftlik sayısını 3'e çıkardı. Devletten hiçbir destek almadan kendi çabaları ile çiftliklerini kuran Can, 2020 yılı içerisinde 200 bin tavuk ve hindi satmayı başardı. Türkiye geneli her ile hayvan gönderen Can, çalışkanlığı ve azmi ile herkes örnek oluyor.

Tavuk ve hindi yetiştiriciliği işine 2015 yılında başladığını belirten Ceyda Can, "Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra 2013 yılında Elazığ'da yüksek lisansa başladım. Ardından bitirdim. Fakat atanamadım. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız vardı ve kümesimizi kiralamışlardı. Onların müdürlüğüne başladım ve tavuk işine girdim. 2015 yılından sonra kendim yapmaya başladım. O günden bu yana kanatlı hayvan yetiştiriyorum ve satıyoruz. Elazığ'da yetiştiriyoruz ve Türkiye geneli satıyoruz. Kendimiz üretiyor ve kendimiz satıyoruz. Burada besleyip halka sunuyoruz. Burada gelip kendileri kümeslerimizden de alabiliyorlar. İsterlerse biz adreslerine teslim ediyoruz" dedi.

"Bu yıl 200 binden fazla hayvan sattım"

2018 yılında hindi damızlık ruhsatı aldığını aktaran Can, "Devletten hiçbir destek almadan kendi çabalarımız ile yaptık. Kendi ekibimizi kurduk. Bir ortağım var. 2 yerde daha başka yerde kümesimiz var. Kışın da burada organik tavuk kesiyoruz. Marketlere insanlara buradan organik hayvan gönderiyoruz. Elazığ'da böyle bir faaliyet gösteriyoruz. Umarım büyütürüz. İzmir tarafında bir kümes tutup da Ege bölgesine açılmayı düşünüyoruz. Bunların hepsini kendi çabalarımızla yaptık. Tırnaklarımızla kazıdık. Gece gündüz yol gidip satış yapıyorum. Hayvanlarımızı kendimiz tek tek müşterilere satıyoruz. Müşteri memnuniyeti de bizim için çok önemli. Ben nasıl hayvan almak istiyorsam o şekil yetiştirip satıyorum. Bu yıl 200 binden fazla hayvan sattım. Edirne'den Iğdır'a kadar hayvan sattık. Kendi araçlarımızla satışlarımızı yapıyoruz. Başlarında ben de oluyorum. Hayvanlar azaldı. Artık sezonu kapatıyoruz. Son hindilerimiz. Ama tavuk sezonumuz devam ediyor. Önümüzdeki hafta civciv gelecek ve bir daha başlayacağız. Burada sürekli hayvanımız var. insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar kümeslerimizde hayvan tutuyoruz" diye konuştu.

300 bin TL zarar etti, ama yılmadı

İlk başlarda sadece üreterek toptancılara sattıklarını vurgulayan Can, "Belli bir süre sonra biz bunu satabiliriz dedik. Bu kapasite bizde var dedik. Bu sefer hem üretmeye hem de satmaya başladık. 2018 yılında 27 bin tane paçalı tavuğum öldü. 300 bin TL zarar ettim ama yılmadım. Tekrardan devam ettim. Daha iyi bir şekilde nasıl yaparız dedik. Kanatlı hayvan bakımı gerçekten çok zor. Bütün hayvanlar yaşamaya çalışırken hindi ölmek için savaşan bir hayvan. Özellik ilk 40 gün. Tüm aşıları ve sıcaklık ayarlanması lazım. Yazın ortası dışarı 40 dereceyken kümesin içerisinde soba yakıyoruz. Gerçekten bakımı zor. Aşının bir tanesi eksik olduğu zaman hayvanların hepsi ölebiliyor. Bir tanesi öldüğü zaman hepsi komple gidiyor" şekliden konuştu.

"Kadınlar bence ayaklarının üzerinde durmalıdır"

Çok zor bir iş olduğunu dile getiren Can, "Bir erkeğin bile zor yaptığı işi ben kendi paramı kazanmak için yapıyorum. Kadınlar bence ayaklarının üzerinde durmalıdır. Kimseye muhtaç olmamalı. Üniversite mezunuyum atanamadım diye hayatımı bitirmeme gerek yok. İnan toprağı kazıp bir şeyler ekse ondan bile para kazanabiliyorsun. Hayvancılık da kadınların rahatlıkla yapabileceği bir şey" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı

Üniversite, Elazığ, Hindi, Tavuk, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika: Kendi çiftliğini kurdu, bir yılda 200 bin adet tavuk ve hindi satışı yaptı - Son Dakika

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