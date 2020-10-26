Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu "Bir Hazin Hürriyet" oyununu izledi - Son Dakika

Son dakika... Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu "Bir Hazin Hürriyet" oyununu izledi
26.10.2020 10:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu "Bir Hazin Hürriyet" oyununu izledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu "Bir Hazin Hürriyet" oyununu izledi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Simurg Oyuncuları Tiyatrosu, Kurtuluş Savaşı'nda kadınların rolünü anlatan "Bir Hazin Hürriyet" oyununu Hacı Bektaş Vakfı'nda sergiledi.
Oyunu izleyenlerin arasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP Akara Kadın Kolları İl Yönetimi de yer aldı.
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