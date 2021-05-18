Son dakika... Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse sanıklar ve avukatları tarafından ayrı ayrı yapılan reddihakim taleplerinin bazılarının Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini, diğer reddihakim taleplerine ilişkin ise henüz karar verilmediğini, bu nedenle yargılamada esasa geçilemeyeceğini belirtti.

Dava dosyasına gelen diğer belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, reddihakim talebine ilişkin kararın beklenilmesini talep etti.

Reddihakim talepleri ve usule ilişkin itirazları yönünden diyecekleri sorulan tutuklu sanık Demirtaş, yargılamaya konu davanın adının "Kobani davası" değil, "HDP'ye kumpas davası" olduğunu iddia etti.

Demirtaş, "Bu salonda sanık sıfatıyla bulunan tek bir kişi bile Kobani olaylarından sorumlu değildir. Aksine Kobani olaylarının en büyük mağduru HDP ve HDP'lilerdir." ifadelerini kullandı.

Yargılamanın siyasi olduğunu ve mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını ileri süren Demirtaş, "İddianame bana tebliğ edilmiş değil. CD cezaevi yönetimine tebliğ edilmiş. Mahkeme tarafından kimlik tespitim yapılmamıştır. İddianame yüzüme okunmamıştır." dedi.

Demirtaş, bu nedenlerle mahkeme heyetinin davadan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık Yüksekdağ da reddihakim talebinde bulunarak, heyetin davadan çekilmesini istedi.

Tutuklu sanık Sabahat Tuncel ve sanık avukatlarının da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandığı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.