Belediye Başkanı Ercengiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik , CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Reha Sermed Aygören, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ercengiz'e geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundular. Başkan Ercengiz, ambulansla Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. - BURDUR

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