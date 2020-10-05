Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz - Son Dakika

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmazBU yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan 'Ölü Ekmeği' filminin ekibi seyirciyle buluştu.

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz, System.String[]

Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma kategorisinde yarışan 'Ölü Ekmeği' filminin ekibi seyirciyle buluştu.Filmin yönetmeni Reis Çelik, 'Kadının hayatın neredesinde durduğunu sanatımızla anlatmamız gerekir. Kadını eksik tutarak bir film yapmak olmaz" dedi. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Festivalin dün akşam seyirciyle buluşan ikinci filmi olan 'Ölü Ekmeği' yönetmeni Reis Çelik, filmin yapımcısı Dilek Aydın, oyuncular Mehmet Usta, Şilan Düzdaban ve Dilan Aksüt, düzenlenen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtladı. Toplumun geçmişini çabuk unuttuğunu söyleyen yönetmen Reis Çelik, 'İnternet çağında söz kültürünün artık sıfıra inmeye başladığını gördük. Söz artık çok basitleşti ve insanın gündeminden çıktı. Sözü kültürümüzden çıkarırsak bizi diğer canlılardan ayıran özelliğimizi yitiririz. Aşık atışmaları artık eskisi kadar yaygın değil. Şu an yetişen aşıkların çoğu 'bu işten para kazanabilir miyiz' düşüncesine girdi. Aşıklık kültürü bir üniversite gibiydi. Hitap etme kültürü, kaybettiğimiz değerlerin başında geliyor. Geçmişimizi çabuk unutan bir toplum olduk" dedi.'KÜLTÜRLER TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR'Anadolu kültürünün hala yaşanmaya devam ettiğini söyleyen Çelik, 'Filmleri daha çok bu bölgede çekme nedenlerimin başında biz kültürü ekip, büyüttüğümüz yerleri terk edip, kendimizi şehirlere attık. Hiçbir zaman örneğin bir Sivaslı İstanbullu olamadı. Çünkü bu coğrafyalardaki kültürü oralarda bırakıp kaçtık. Sadece kuru bir ekonomik nedenle kaçtık. Ama kültürler orada, toprağa gömülüyor. Bu nedenle Anadolu'nun o kadim topraklarından beslenmeyi kendime şiar edindim" diye konuştu.'KADINI EKSİK TUTARAK FİLM YAPMAK OLMAZ'Kadının eksik tutularak bir film yapılamayacağını söyleyen Çelik, 'Bir düzenin kokuşmuşluğunu o çocuklar üzerinden anlatmaya çalıştım.  Filmin başında kullandığımız ısırılmış elma sahnesini 8 yıl önce çekmiştim. Çocuğun kurduğu hayallerin gerçekleşmesine alışığız. Bu nedenle farklı bir yol izledik. Kadının hayatın arkasında duran en güçlü varlık olduğu, bütün filmlerden dikkat ettiğim bir şey. Kadının hayatın neredesinde durduğunu sanatımızla anlatmamız gerekir. Kadını eksik tutarak bir film yapmak olmaz. Filmde oynayan aşık ve çırağı, Gürcistanlı gerçek bir aşık ve çırağıdır" diye konuştu.'REİS ÇELİK, BİZİM ZAMANIMIZIN OZANI'Tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileğini ileten filmin oyuncularından Mehmet Usta, 'Filmdeki karakterlerin hepsi birbirine çok yakın ruh halindeki insanlar. Yönetmenimiz Reis Çelik bizim zamanımızın bir ozanı. Sözü sinemaya aktarıyor. Senaryoyu okuduğumda bu filmin bir yerinde olmak istediğimi söyledim. O coğrafyadaki insanların çok ciddi oyunculuk kabiliyeti de var. Bu hikayelere Altın Portakal gibi festivallerle sahip çıkıyoruz. İyi ki bu sene böyle bir şey yaptık. Belediye başkanımız Muhittin Böcek'e de bu vesileyle geçmiş olsun diyorum" dedi.

Reis Çelik'in filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu Dilan Aksüt, 'Reis Çelik'in anlattığı çok fazla hikaye dinledim bu nedenle hayal ettiğimin dışında bir film olmadı. Daha önce de Çelik'in aynı bölgede çektiği bir filminde oynadım. O nedenle bölge halkına diğer arkadaşlarımdan daha alışığım ve zorlanmadım" dedi.


Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz
Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz
Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz
Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Yönetmen Reis Çelik: Kadını eksik tutarak film yapmak olmaz - Son Dakika

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