Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde G.K.(24) ve N.İ.G. (20) isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 4 adet payp ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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