Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

21.06.2022 21:20
Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Kütahya'da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Kütahya'da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde G.K.(24) ve N.İ.G. (20) isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 4 adet payp ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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