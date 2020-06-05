Son Dakika | La Repubblica gazetesi: "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın... - Son Dakika

Son Dakika | La Repubblica gazetesi: "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın...

Son dakika politika haberi... İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'ta kontrolü tamamen sağlaması üzerine yaptığı habere, "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın kaderini böyle değiştirdi" başlığını attı.

Son Dakika | La Repubblica gazetesi:

İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'ta kontrolü tamamen sağlaması üzerine yaptığı habere, "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın kaderini böyle değiştirdi" başlığını attı.


İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birliklerin başkent Trablus'un tamamında kontrolün sağlanması üzerine darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin bölgeden çekildiğini, "14 aylık kanlı kuşatma sona erdi. Aralarında Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubunun, Sudanlı Cancavid'lerin bulunduğu milisler, Hafter'in güneydeki üslerine geri çekildi" ifadeleriyle haberleştirdi.


"Mutlak galip Erdoğan"


Haberde Libya'daki savaşın sona ermediği ifade edilirken, 14 aylık kuşatmanın sona ermesinin ardından asıl galibin Libya Başbakanı Fayiz el-Serrac değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılı sonunda başlattığı askeri destek ve Akdeniz'de doğal kaynakların paylaşımı hakkındaki anlaşmalarla siyasi ve askeri alanda atağa geçtiği yazıldı.


Türk hükümetinin Trablus'a tanklar, drone'lar ve Suriye'den binlerce milis gönderdiğinin aktarıldığı haberde, iki ülke liderinin Ankara'da görüşmesinin ardından Serrac'ın, "Hafter güçleri ile hiçbir şekilde pazarlığa oturmayacağız. Şimdi Türk firmaları bize ülkeyi yeniden inşa etmek için yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.


Haberde, Erdoğan'ın, "İş birliği alanımızı genişletme konusunda fikir birliğine vardık. Libyalı kardeşlerimizi asla darbeciler ve paralı askerlerin ellerine bırakmayacağız. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında iş birliğini arttırmak istiyoruz" sözleri de yer aldı.


Haberde Libya'daki mücadelenin "uzun soluklu" olacağı yorumunda bulunulurken, "Diğer aktörler hala varlığını koruyor. Trablus hükümetinin Başbakan Serrac'ı Ankara'ya gönderirken Başbakan Yardımcısı Ahmet Maitig ve Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir Siala'yı Moskova'ya göndermesi tesadüf değil" ifadeleri kullandı.


Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Tüm dünya, Türkiye'nin Libya'da gidişatı giderek değiştirdiği konusunda hemfikir. Libya'da ve tüm Akdeniz'de bizim çıkarlarımız söz konusu" ifadelerine de yer aldı. - ROMA

La Repubblica, Trablus, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | La Repubblica gazetesi: 'Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın... - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı "Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır         
22:37
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi         
22:30
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu         
22:02
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi         
21:59
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı         
21:57
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık         
21:47
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi         
21:37
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu         
21:30
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok         
21:30
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:11
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı         
21:08
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
21:06
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi         
20:59
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti         
20:41
Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı Sultanbeyli'de bir kişi, yol kavgasına tutuştuğu kişiye pompalı tüfekle ateş etti: 1 ölü, 3 yaralı         
20:39
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı         
19:59
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 22:59:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | La Repubblica gazetesi: "Trablus'ta artık Sultan'ın (Erdoğan) kanunları geçiyor: Erdoğan savaşın... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]