Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor

07.11.2020 17:03
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerini İzmir için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda yaşayan vatandaşların kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak için, depremzedelere dezenfektan, maske, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerini İzmir için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda yaşayan vatandaşların kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak için, depremzedelere dezenfektan, maske, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, evleri deprem sonrası hasar gören ya da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremeyen, vatandaşları yalnız bırakmıyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren komşu ilimiz İzmir'de vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez kişisel hijyen malzemesi desteğinde bulundu. Bayraklı ilçesinde Sakarya Caddesi Parkı'nda bulunan çadırlarda, depremzedeleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi ve Büyükşehir ekipleri, depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve maske, dezenfektan, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

"Çalışmalarımız sürecek"

Pandemi sürecinde depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin kişisel hijyen malzemeleri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, "Zor günler yaşadığımız bu süreçte Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimizle komşu ilimiz İzmir'de depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda pandemi nedeniyle şüphesiz depremzede vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri kişisel hijyen malzemesi. Biz de bu konuda destek olmaya çalıştık. İhtiyaçlar dahilinde de ekiplerimiz İzmir'de çalışmalarını sürdürecek" dedi. - MANİSA

Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor
Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e desteği devam ediyor - Son Dakika


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