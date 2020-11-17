Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda - Son Dakika

Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda

17.11.2020 08:36
Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda, System.String[]

Son dakika haberler: TÜRKİYE'ye 10 yıl önce yerleşen, son 2 yıldır da Manisa'da yaşayan Ukraynalı Anna Fırat (35), zamanını değerlendirmek ve çevre edinmek için katıldığı dikiş-nakış kursunda geleneksel el sanatlarını öğrendi.

TÜRKİYE'ye 10 yıl önce yerleşen, son 2 yıldır da Manisa'da yaşayan Ukraynalı Anna Fırat (35), zamanını değerlendirmek ve çevre edinmek için katıldığı dikiş-nakış kursunda geleneksel el sanatlarını öğrendi. El becerisi ile kısa sürede Türk komşuları gibi dikiş makinesi de kullanmayı öğrenen Fırat, ustalara taş çıkartıyor.

Türkiye'ye 10 yıl önce gelen ve çeşitli illerde yaşamını sürdürdükten sonra Manisa'ya yerleşen Ukraynalı Avukat Anna Fırat, son 2 yıldır yaşamını sürdürdüğü Manisa'da, Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan kurslardan faydalanıyor. Fırat, haftanın 5 günü dikiş-nakış kursuna katılırken, 3 çocuğu da matematik, Türkçe ve satranç gibi çeşitli kurslara devam ediyor. Kendini Türk gibi hisseden ve Türkiye'yi evi olarak gören Fırat, asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen dikiş-nakış kursunda yüksek performans göstererek, ustalara taş çıkartıyor. Hem yeni bir meslek öğrenen hem de çocuklarından ayrılmak zorunda kalmayan Fırat, kültür merkezinin örnek olması gerektiğine dikkati çekti.

'TÜRKİYE BENİM EVİM OLDU, UKRAYNA İKİNCİ EVİM OLDU'Türk insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu dile getiren Ukraynalı Anna Fırat, "10 senedir Türkiye'de, son 2 yıldır da Manisa'da yaşıyorum. Türkiye ile ilgili çok fazla bilgim yoktu. Türkiye'de yaşayınca, artık Türkiye benim evim oldu. Ukrayna ikinci evim oldu. Kendimi Türk gibi hissediyorum artık. Türk insanları çok sıcakkanlı, onları çok seviyorum. Avukatım. Çocuklarım küçük olduğu için mesleğimi yapamıyorum. Yaşadığım Yunusemre ilçesinde, bu tür kursların olduğunu öğrendim. Kurslara katılmaya karar verdim. Çocuklarımla beraber katıldığım kursların çok faydasını görüyorum. Küçük kızlarım burada oyun odasına, büyük kızım, satranç, matematik, Türkçe gibi kurslara katlıyor. Ben de onların yanında oluyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.'BÖYLE HİZMET UKRAYNA'DA YOK'Manisa'da en sevdiği yerin kurs gördüğü TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi olduğunu anlatan Fırat, şöyle devam etti: "Her gün çocuklarımla birlikte buraya geliyorum. Burada hem kurs görüyor hem de beraber vakit geçiriyoruz. Böyle imkanlar varken, özel okul ve kolejlere de gerek kalmıyor. Çünkü burada verilen hizmet daha iyi. Çocuklar aileleriyle olduğu için daha rahat ve mutlu oluyor. Yunusemre'deki kültür merkezi diğer ilçelere örnek olmalı. Başka ülkelerde bile böyle hizmet yok. Ukrayna'da yok. Hem anne kurslardan faydalanıyor hem de çocuklar faydalanıyor."

TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi Hazır Giyim Öğretmeni Vahide Akbay da Anna Fırat'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Akbay, "3 farklı gurubumda toplamda 25 öğrencim var. Haftanın 5 günü kurs açıyorum. Anna Fırat, benim öğrencim ve çok başarılı. Kursumuza başlayalı 3 hafta olmasına rağmen kendisi çok farklı ürünler ortaya çıkardı" diye konuştu.


Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda

Türkiye, Manisa, Fırat, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda - Son Dakika


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