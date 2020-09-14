Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu

Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaştı. Düşük tempoda oynanan mücadelede istediği oyunu sahaya yansıtamayan Başakşehir, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın golleri Hatayspor adına 28. dakikada Selim Ilgaz ile 90. dakikada Barbosa'dan geldi.
Ligin ikinci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 21:54
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