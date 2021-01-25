Son dakika... Mersin'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Rektör Aydın'dan açıklama

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, AA muhabirine, olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Aydın, "Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden İbrahim Kaan Tekin'in vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Öğretim görevlimiz, genç, çalışkan, güler yüzlü ve işini severek yapan bir hocamızdı. O aramızdan ayrıldı, geride büyük bir boşluk bıraktı. Biz onu çok iyi bilirdik, ondan razıydık. Haklarımız helal olsun. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.