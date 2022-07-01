Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu

01.07.2022 13:31
Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu

Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik olduAMASYA Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndebulunan 3 fabrikada yedikleri yemekten bir süre sonra rahatsızlanan 180 işçi hastaneye kaldırıldı.

Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu

AMASYA Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndebulunan 3 fabrikada yedikleri yemekten bir süre sonra rahatsızlanan 180 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon OSB'de 3 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin, serum tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Zehirlenme olayı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı Son Dakika | Mantardan zehirlenen yaşlı çift hastanelik oldu Son Dakika | Mantardan zehirlenen yaşlı çift hastanelik oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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