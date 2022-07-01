Edinilen bilgiye göre, Merzifon OSB 'de 3 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin, serum tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Zehirlenme olayı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Merzifon'da 3 fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

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