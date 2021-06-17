Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Son dakika haberler: Bakan Ziya Selçuk'un şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın evine gelmesi Baba Sadık Yalçın'ın Ziya Selçuk'u karşılaması Ziya Selçuk'un çocuklarla fotoğraf çektirmesi KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karabük'te şehit öğretmen Şenay...

Bakan Ziya Selçuk'un şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın evine gelmesi Baba Sadık Yalçın'ın Ziya Selçuk'u karşılaması Ziya Selçuk'un çocuklarla fotoğraf çektirmesi KARABÜK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Karabük'te şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Selçuk'u evin önünde baba Sadık Yalçın karşıladı. Bakan Selçuk, burada kendisini bekleyen çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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