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Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

28.09.2021 10:44

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategori ile aranan terör örgütü PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi 'Haydar Varto' kod Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYORDU

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990'lı yıllarda Suriye/Şam'da Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim almış, 2000'li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı. 2019 yılından bu yana Suriye'de bulunan E.Karaaslan, en son PKK'nın Suriye'deki en üst yürütme organı PKK 'Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK 'Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı.

ARACINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Engin Karaaslan'ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı. MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Engin Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Engin Karaaslan'ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

İnterpol, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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