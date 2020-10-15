Son dakika! Muğla'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika! Muğla'dan kısa kısa

15.10.2020 16:49
Son dakika! Muğla'dan kısa kısa, System.String[]

Son dakika haberleri: Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Yatağan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, pazarcı esnafı başta olmak üzere, pazara alışveriş yapmak için gelen tüm vatandaşlar maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hususunda bilgilendiriliyor.

Yetkililer ülke genelinde olduğu gibi Yatağan'da da tedbirlere uymayan kişilere idari para cezasının yazıldığını belirterek, tedbirlere uyulmaması halinde para cezalarının yazılmasına devam edileceğini bildirdi.

Yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı

Yatağan İlçesi Aydın kara yolunda polis ve jandarma uygulama noktasında yapılan kontroller sırasında otobüsteki bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kısa Mola Merkezleri tekrar faaliyete başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kısa Mola Merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tekrar faaliyete başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde faaliyete başlayan merkezde denetimlerde bulundu ve hizmetten yararlanan engelli bireyler ile vakit geçirdi.

Başarılı sporculardan Başkan Gürün'e ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcuları Kış Spor Kurslarının tanıtım etkinliğinde kupaları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Türkiye'de spor denilince akla ilk olarak futbolun geldiğini ifade eden Gürün, Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak tüm spor branşlarına destek olmak için çalıştıklarını, Muğla'yı ve ülkeyi başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Muhammet Tokat'tan mahalle ziyaretleri

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ovakışlacık, Karakuyu ve Köşk mahallelerini ziyaret etti. Tokat, mahalle ziyaretleri sırasında bu dönem tarımsal faaliyetlere ve kooperatifleşmeye ağırlık vereceklerini ifade etti. Mahallede kurulan pazarı da dolaşan Tokat, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Uyuşturucu, Yatağan, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Muğla'dan kısa kısa - Son Dakika

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