Son dakika! Muhtar, tulumuyla karantinadakileri ziyaret edip ihtiyaçlarını gideriyor - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi Muhtarı Veli Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum giyip, mahallesinde Covid-19 hastası olan ve evlerinde karantinada olan vatandaşları, ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. Doğu, "Covid-19 hastaları dışarı çıkamadığı için doğal olarak ihtiyaçları oluyor. Ben de muhtar olarak telefon açıp ihtiyaçları olup, olmadığını soruyorum. Ev ev gezip sağlıklarını soruyorum" dedi.

Erciş Belediye Meclis Üyesi olan Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu 16 Ekim 2016'da PKK 'lı teröristlerce evinin önünde öldürüldü. Mehmet Şefik Doğu'nun, evli 3 çocuk babası olan oğlu Veli Doğu (40), babasının ölümünün ardından yapılan ara seçimlerde muhtar olarak seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Yönetimler Seçimleri'nde de Latifiye Mahallesi Muhtarlığı için yarışan Doğu, 4 rakibinden 2 bin oy farkla yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu. Babasından devraldığı muhtarlığı en iyi şekilde yapmak için çalışan Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahallesinde çeşitli çalışmalar yapıyor. Doğu, tulum giyerek, mahallesinde bulunan Covid-19 hastalarının karantina altında olduğu evleri ziyaret edip, dışarı çıkamayan hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor ve evlerine uyarı afişlerini asıyor.

Karantina altına alınan vatandaşları tek tek arayıp ihtiyaçlarını soran Muhtar Doğu, "Mahallemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan evler var. Covid-19 hastaları dışarı çıkamadığı için doğal olarak ihtiyaçları oluyor. Ben de muhtar olarak telefon açıp ihtiyaçları olup, olmadığını soruyorum. Çoğu zaman bu ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Hemen hemen her gün ev ev gezip sağlık ve sıhhatlerini soruyorum. İhtiyaçları var mı? Onları karşılıyorum. Bu durumda tulum giyip ihtiyaçlarını evlerine götürüyorum. Bugün de mahallelimizin evine ihtiyaçları olan ekmek, süt ve ilaç getirip teslim ettim" dedi.