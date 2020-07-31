Son Dakika: Müslümanlar Kurban Bayramı'na Kovid-19 gölgesinde girdi - Son Dakika

Futbol sahasında kılınan bayram namazından detaylar İsveç'te Kovid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da camilerde bayram namazı eda edilmedi.

Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.

Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu. Namazın ardından Müslümanlar, buruk şekilde bayramlaşarak evlerine döndü.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 739'a, virüsü taşıyanların sayısı 80 bin 100'e yükseldi.