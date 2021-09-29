Son dakika: Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bahattin Barka (66) idaresindeki 01 SY 279 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Koçak köyü yakınlarında, karşı yönden gelen A.B'nin (41) kullandığı 02 AAE 298 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Barka'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan Barka'nın eşi Hanime Barka (70) Adana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, tır sürücüsü A.B. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.