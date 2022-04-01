Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak - Son Dakika
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Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak

01.04.2022 14:46

Son dakika haberleri... Ankara'da yaşayan, doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" olarak da bilinen "mutlak kulak" yeteneğine sahip Burak Berk Boyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında kanun sanatçısı olarak yer alacağı günü bekliyor.

Ankara'da yaşayan, doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" olarak da bilinen "mutlak kulak" yeteneğine sahip Burak Berk Boyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında kanun sanatçısı olarak yer alacağı günü bekliyor.

Otizmli 27 yaşındaki Burak Berk Boyar, Hülya ve Hasan Boyar çiftinin tek çocukları. Boyar ailesinin otizmle mücadele yolculuğu yakın bir arkadaşlarının 18 aylıkken Burak'ın hareketlerinin diğer çocuklardan farklı olduğunu söylemesiyle başladı.

Anne ve baba hiç vakit kaybetmeden çocuklarını doktora götürdü ve Burak'a otizm teşhisi kondu. 18 aylıkken okumaya, 2 yaşında yazmaya başlayan Boyar, 3 yaşındayken de annesinin aldığı oyuncak orgu iyi derecede çalmaya başladı. Boyar'ın, doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "mutlak kulak/absolut kulak" olarak bilinen özel bir yetiye sahip olduğu ortaya çıktı.

Piyanonun ardından kendi isteğiyle kanuna yönelen Boyar, iyi derecede kanun çalmaya başladı. 2010 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan, bu dönemde Türkiye'nin önde gelen kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ile çalışma imkanı bulan Boyar, 2014'te kazandığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 3'üncülükle mezun oldu.

Boyar, şimdilerde kendisiyle aynı üniversitede okuduğu arkadaşı ud sanatçısı Mehmet Alişan Budak ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Kardeş Mızraplar" adlı albümlerinin çıkaracak olmanın sevincini yaşıyor.

"Kanun çalmak beni rahatlatıyor"

Burak Berk Boyar, AA muhabirine yaptığı konuşmada, müzikle ilgilenmenin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

"Kanun çalarken kendimi güzel hissediyorum." diyen Boyar, "Kanun çalmak beni rahatlatıyor, mutlu ediyor. Kardeş Mızraplar, 2 Nisan'da tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alacak. Mutluyum, hayalim gerçekleşti." diye konuştu.

Boyar, albümde 10 parça bulunduğunu, içlerinden en çok Şehnaz Longa adlı eseri beğendiğini dile getirdi. Boyar ayrıca, sanatçı Fatih Erkoç ve Günce Koral ile "Biliyordum" şarkısına düet yapmak istediğini de söyledi.

"Yeteneğinin dört duvar arasında kalmasını istemiyoruz"

Anne Hülya Boyar, müzikte çok yetenekli bir çocuk olduğunu söyledikleri andan itibaren Burak'ı bu yönde geliştirmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Burak'ın çalışkan ve disiplinli bir çocuk olduğunu ifade eden Boyar, şöyle konuştu:

"Burak, günde 3 saat çalışıp, parmakları su toplayıp, yara bandıyla bantlayıp tekrar devam eden bir çocuk. O yüzden onun bu gayretini görünce insanın kayıtsız kalması imkansız. Biz de elimizden geldiğince onu bu yönden geliştirmeye çalıştık. Yetenekli, yeteneğinin dört duvar arasında kalmasını, karanlığa gömülmesini istemiyoruz. Bu toplumda müziğiyle var olabilmesi için toplumun içinde olması lazım. Onun en büyük hayallerinden biri Kültür Bakanlığında saz sanatçısı olabilmek. Gerekli girişimlerde bulunduk 'engelli kadromuz yok' denildi. Umarım bir gün o kadro açılır, o da istediği yerde olur, kendini toplum içinde ifade etme şansı bulur."

"En önemli şansımız özel eğitimden feragat etmemekti"

Baba Hasan Boyar da Burak'a otizm teşhisi konduğunda hemen özel eğitime başladıklarını söyledi.

"Belki de en önemli şansımız özel eğitimden feragat etmemekti." diyen Boyar, müzik yeteneğinin keşfedilmesinin ardından Burak'a piyano eğitimlerine başladıklarını ifade etti.

Burak'ın 8 yaşındayken Türk müziği sazlarına yöneldiğini anlatan Boyar, "Kanun çalacağını söyledi. Kucağına bir kanun koyduk ve çaldı." dedi.

Eşi Hülya Boyar'ın hem kendi çocukları hem de diğer engelli çocukların üniversite okuması için baraj puanının düşürülmesi konusunda ilgili yerlere yazılar yazdığını aktaran Boyar, bunun üzerine YÖK'ün otizmli ve görme engelli çocukların baraj puanlarını 100'e düşürdüğünü, böylece çabalarının sonuç bulduğunu söyledi.

Hasan Boyar ailelere hiçbir zaman özel eğitimden vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Otizmli çocuğun özel bir yeteneğinin ortaya çıkarılmasının sağlanması, o yönde çalışılması hem aileler için tutunacak bir dal oluyor hem de çocuğun yolunu açıyor. Ailelerin ve toplumun bu konuya eğilmesi gerekiyor." dedi.

Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak
Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak
Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak

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Müzikal, Turizm, Ankara, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Otizmli kanun sanatçısı Burak'ın hayali Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kadrosunda yer almak - Son Dakika


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