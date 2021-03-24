Son dakika: Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak - Son Dakika

Son dakika: Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak

24.03.2021 14:13
Son dakika: Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artması üzerine 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar getirilecek.

Özbekistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artması üzerine 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar getirilecek.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, yeni vaka sayılarındaki artışı dikkate alarak 1 Nisan'dan itibaren düğün, aile merasimleri, konser, sinema, tiyatro ve diğer toplu etkinliklere yönelik birtakım kısıtlamaların uygulanmasını kararlaştırdı.

Yeni uygulamaya göre, gelecek aydan itibaren konser, sinema, tiyatro ve diğer gösterilere ateşi ölçülerek alınacak izleyici ve görevlilere maske takma zorunluluğu getirilecek, konser, sinema ve tiyatrolarda doluluk oranı en fazla yüzde 50 ile sınırlı tutulacak ve seyircilerin sıhhi kurallara riayet etmeleri gerekecek.

Düğün ve diğer aile merasimlerine de sıhhi kurallara riayet etme şartıyla en fazla 100 kişi davet edilebilecek.

En çok vakanın görüldüğü Taşkent'te, geçen haftadan itibaren Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kararıyla vatandaşların tedbirlere ve sosyal mesafeye uymalarına ilişkin denetimler sıklaştırılmıştı.

Bu çerçevede Taşkent'teki toplu taşıma araçları daha sık dezenfekte edilirken, sürücülerinin ateşini ölçme ve maskesiz yolcuları bu araçlara almama uygulamasına geçilmişti.

Kararla ayrıca Taşkent'te düzenlenecek spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması kararlaştırılırken, kentte sıhhi kurallara ve sosyal mesafeye riayet etmeyenlere yeniden para cezası kesilmeye başlanmış, kentteki 30'dan fazla okulun geçici olarak çevrim içi eğitime geçmesine karar verilmişti.

Yaklaşık 3 aydır 100'ün altında seyreden günlük Kovid-19 vaka sayılarının son dönemde yeniden artışa geçtiği ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 119 artarak 81 bin 678'e, virüsten iyileşenlerin sayısı 96 artarak 80 bin 45'e çıktı. 1010 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 623 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs, Özbekistan, Düğün, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Özbekistan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren yeni kısıtlamalar uygulanacak - Son Dakika


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