Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını

12.05.2022 20:53
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı alanda meydana gelen yılın ilk yangınında 2 dönüm örtülük alan zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 farklı alanda meydana gelen yılın ilk yangınında 2 dönüm örtülük alan zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kınıklı ve Gözler Mahallesi'nde yılın ilk orman yangını meydana geldi. Pamukkale ilçesinde bulunan ormanlık alan içindeki Tavas yolunda meydana gelen yangını fark eden spor yapan Mehmet Bülent Özdemir, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ve orman ekipleri yaklaşık 1 dönümlük alandaki örtü yangınına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kentin birçok noktasından gözüken dumanlar ise panik oluşturdu. Yangını ihbar eden Mehmet Bülent Özdemir, "Ormanda yürürken birden ateşi gördüm. Hemen acil 112'yi aradım yerini bildirdim ama ben aşağıda yürüyordum. Arkadaşlar daha sonra yukarı doğru yöneldiler. Bende yardım etmek için buraya yöneldim. Şükür yangın kontrol altına alındı bir şey yok arkadaşlarda çalıştı" dedi.

İlçede yine aynı saatlerde Gözler Mahallesi'nde meydana gelen örtü yangını ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangınlarının çıkış nedeni hakkında ekipler çalışma başlattı.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat - İHA)

Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını

YORUMLAR
500
Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement