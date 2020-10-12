Son Dakika | Polise alkollü yakalanınca başkasının ehliyetini vermek istedi
12.10.2020 17:43
Son dakika haberlerine göre Eskişehir'de alkollü sürücü polis ekipleri tarafından durdurulunca kendi ehliyeti yerine yanındaki arkadaşının ehliyetini vermeye çalışırken yakalandı.
Eskişehir'de alkollü sürücü polis ekipleri tarafından durdurulunca kendi ehliyeti yerine yanındaki arkadaşının ehliyetini vermeye çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde alkollü sürücü E.U., polis ekipleri tarafından durduruldu. Nüfus cüzdanı ve sürücüsü belgesi istenen sürücü önce yanında olmadığını söyledi, ardından M.U. adına düzenlenmiş sürücü belgesini uzattı. Durumdan şüphelenen ekipler, yanlış ehliyet verdiğini anladı. Ekipler, sürücüye 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması', Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan' suçlarından işlem yaptı. - ESKİŞEHİR
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