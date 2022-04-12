Son dakika... Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarını söyledi - Son Dakika
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Son dakika... Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarını söyledi

12.04.2022 13:31
Son dakika... Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarını söyledi

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını belirtti.

Putin, Rusya'da kutlanan Kozmonotlar Günü vesilesiyle Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ziyaret etti.

Burada, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunan Putin, Rus ordusunun Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlere yardımcı olduğunu ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldığını belirtti.

Ukrayna'daki çatışmaların kaçınılmaz olduğunu savunan Putin, "Başka bir seçeneğimiz yoktu ve bu doğru olan şeydir. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda hedeflere ulaşılacağından şüphe yok. Bu hedefler anlaşılır ve asildir. Hedefimiz, tanıdığımız Donbas halkına yardımcı olmak. Bunu yapmak zorunda kaldık." dedi.

Ukrayna'nın Batı tarafından yönlendirildiğini belirten Putin, "Kiev yönetiminin Donbas meselesini barış yoluyla çözülmesini amaçlayan Minsk anlaşmalarını uygulamayı reddettiğini" ifade etti.

"Kendimizi izole etmeyeceğiz"

Rusya'nın kendisini dünyadan izole etmek istemediğini belirten Putin, şu şekilde devam etti:

"Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse, hele Rusya gibi büyük bir ülke, katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız."

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacaklarını söyledi - Son Dakika


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