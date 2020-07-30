Son dakika! Rektör Pakiş'ten Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'ya ziyaret - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti.

Pakiş ve Saklı, Hakkari ve ilçelerinin eğitimi ile ilgili bir süre sohbet etti.

Saklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakiş'e teşekkür etti.

Hakkari Üniversitesi'nin herhangi bir fakültesini Şemdinli ilçesine kazandırmak için girişimlerde bulunacaklarını belirten Saklı, "İlçemiz coğrafi olarak oldukça güzel bir yer. Ziraat Fakültesi veya uygulamalı fakülteler için önemli bir potansiyeli var. Buraya kazandırılacak bir fakülte, hem eğitim hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.