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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

10.11.2021 20:56
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 10 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 27 bin 259 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise kritik seviyeyi aşarak 203'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 27 bin 513 olurken toplam 358 bin 251 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 27 bin 513 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 251 test yapıldı.

10 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
  • 10 Kasım Çarşamba günü 358.251 kişiye test uygulanmıştır.
  • 10 Kasım Çarşamba 358.251 kişiye uygulanan testten 27.259 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
  • 10 Kasım Çarşamba günü 203 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
  • 10 Kasım Çarşamba günü 27.513 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

10 KASIM ÇARŞAMBA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

10 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 251.763.348 (251 milyon 763 bin beş üç yüz kırk sekiz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika
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