Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Tedavisi tamamlanan 27 bin 513 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 251 test yapıldı.

10 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Kasım Çarşamba günü 358.251 kişiye test uygulanmıştır.

10 Kasım Çarşamba 358.251 kişiye uygulanan testten 27.259 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

10 Kasım Çarşamba günü 203 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

10 Kasım Çarşamba günü 27.513 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

10 KASIM ÇARŞAMBA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 251.763.348 (251 milyon 763 bin beş üç yüz kırk sekiz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.