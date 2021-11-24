Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise ağustos ayı seviyelerine düşerek 175 oldu. Tedavisi tamamlanan 28 bin 285 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 351 test yapıldı.
24 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 259.091.693 (259 milyon 91 bin altı yüz doksan üç) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 24 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika