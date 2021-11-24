Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 24 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise ağustos ayı seviyelerine düşerek 175 oldu. Tedavisi tamamlanan 28 bin 285 hasta taburcu olurken bugün 364 bin 351 test yapıldı.

24 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

24 Kasım Çarşamba günü 365.412 kişiye test uygulanmıştır.

24 Kasım Çarşamba 365.412 kişiye uygulanan testten 27.592 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

24 Kasım Çarşamba günü 175 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

24 Kasım Çarşamba günü 28.285 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

24 KASIM ÇARŞAMBA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

24 Kasım 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 259.091.693 (259 milyon 91 bin altı yüz doksan üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.