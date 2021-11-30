Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 30 Kasım Salı günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 207 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 498 hasta taburcu olurken bugün 359 bin 420 test yapıldı.

30 KASIM SALI KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Kasım Salı günü 359.420 kişiye test uygulanmıştır.

30 Kasım Salı 359.420 kişiye uygulanan testten 25.216 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

30 Kasım Salı günü 207 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

30 Kasım Salı günü 24.498 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

30 KASIM SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

30 Kasım 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 262.595.513 (262 milyon 595 bin beş yüz on üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.