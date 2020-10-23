Son dakika: Sakarya'daki patlamada yaralanan ve işsiz kalan kadın personele psikososyal destek ve istihdam müjdesi - Son Dakika

Son dakika: Sakarya'daki patlamada yaralanan ve işsiz kalan kadın personele psikososyal destek ve istihdam müjdesi

23.10.2020 11:03
Son dakika: Sakarya'daki patlamada yaralanan ve işsiz kalan kadın personele psikososyal destek ve istihdam müjdesi, System.String[]

Son dakika haberi... Sakarya'da, havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenen ve işsiz kalan personelin de aralarında bulunduğu kadınlara, psikososyal destek sunulup istihdamlarına yönelik mesleki eğitimlerin verilmesi amacıyla "Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi" projesi hayata geçirilecek.

Sakarya'da, havai fişek fabrikasındaki patlamadan etkilenen ve işsiz kalan personelin de aralarında bulunduğu kadınlara, psikososyal destek sunulup istihdamlarına yönelik mesleki eğitimlerin verilmesi amacıyla "Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi" projesi hayata geçirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında merkezde, çeşitli atölyelerin kurulması da planlanıyor. İçerisinde kitap kafenin de bulunacağı merkezde, aşçılık, pastacılık ve çikolata üretimi gibi konularda nitelikli eğitim alacak kişiler, çeşitli iş alanlarında istihdam edilecek.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) destekleriyle Sakarya Valiliği ve Hendek Belediyesince kadınlara yönelik yürütülecek projenin destek sözleşmesi imza törenine katılmadan önce Hendek Gençlik Merkezinde incelemede bulundu.

Faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaldırım, gençlerle bazı etkinliklere katıldı.

"Kadınlarımız daha fazla beceri kazanacak"

Hendek Gençlik Merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Kaldırım, 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) başvurusu kabul edilen projenin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın projeye önemli destekleri olduğunu aktaran Kaldırım, "İnşallah bu merkezde kadınlarımızın daha fazla beceri kazanmasına yardımcı olunacaktır. Onlara meslek ve sosyal beceri kazandırması, daha farklı alanlarda çalışmalarının önünü açması, aynı zamanda yaşam alanı olarak hoşça vakit geçirmelerinin sağlanması, kitap okumaları, benzeri aktivitelerde bulunmaları ve kaynaşmaları için gerçekten güzel proje geliştirilmiş. Hem Belediye Başkanımızı hem de kalkınma ajansımızı tebrik ediyor, sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, havai fişek fabrikasında yaşanan elim olaydan dolayı desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile destek sözleşmesini imzalayan Kaldırım, projenin hayırlı olmasını temenni etti.

3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların 9 Temmuz'da Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle 3 asker şehit olmuş, 1'i kamyon şoförü 9 kişi yaralanmıştı.

Havai Fişek, İstihdam, Sakarya, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sakarya'daki patlamada yaralanan ve işsiz kalan kadın personele psikososyal destek ve istihdam müjdesi - Son Dakika


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