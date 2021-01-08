Son dakika haberleri: Trafik kazasında yaşamını yitiren Kenan Demir için tören düzenlendi

Son dakika haber: Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Son Dakika

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