Savaştan 3 saat önce doğan Türk bebeği emilia, ailesiyle İstanbul'da - Son Dakika

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'de 24 Şubat gecesi gözlerini dünyaya açan bebekleriyle büyük bir sevinç yaşayan Mutlu Özdemir ile Ukraynalı eşi Daria'nın mutluluğu, sadece 3 saat sonra bomba sesleriyle yarım kaldı. Emilian adını verdikleri bebekleriyle hastaneden sığınağa gitmek zorunda kalan çift, hemen Türkiye'ye dönmenin planlarını yaptı. Önce sevinci daha sonra korkuyu yaşayan aile, güç koşullarda ülkeyi terk etti. Özdemir ailesi, 7 günlük oğulları Emilian ve 2 yaşındaki kızları Emma ile birlikte dün gece tahliye uçağıyla İstanbul'a geldi.

Ukrayna'daki savaştan kaçan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türk Hava Yolları uçaklarıyla tahliye edilen Türk vatandaşları arasında bebekli aileler de yer aldı. Özellikle savaştan kısa bir süre önce doğan bebekli aileler dikkat çekti. Onlardan biri de 2 buçuk yıllık evli olan Mutlu Özdemir ve Ukraynalı eşi Daria Özdemir çiftiydi. Özdemir ailesi, ikinci çocuklarının doğumu için bir süre önce Kiev'e eşinin ailesinin yanına gitti. 24 Şubat günü hastaneye yatan Daria Özdemir, oğlu Emilian'ı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıdan sadece 3 saat önce sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Çiftin mutluluğu, bomba ve siren sesleriyle yarım kaldı. Hemşireler tarafından uyarılan Özdemir çifti, güvenlik nedeniyle bebekleriyle birlikte sığınağa gitmek zorunda kaldı. Savaşın acı yüzüyle karşı karşıya kalan aile, Türkiye'ye dönüş için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla Kiev'den Romanya sınırına giden Özdemir çifti, Türk Büyükelçiliği yetkilileriyle irtibata geçerek buradan önce başkent Bükreş'e oradan da THY'nin tahliye seferiyle İstanbul'a geldi.

KİMLİK KARTI VE PASAPORTU YOK

Savaş nedeniyle bebeklerine kimlik kartı ve pasaport çıkartamayan aile, İstanbul Havalimanı'nda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Emilian bebeğe seyahat belgesi düzenlenmesiyle yurda giriş yapabildi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Mutlu Özdemir, son bir haftada hem mutluluğu hem de korkuyu yaşadıklarını söyledi.

ÖNCE SEVİNCİ SONRA KORKUYU YAŞADILAR

Özdemir, " Oğlum 24 Şubat'ta saat 00.03'de dünyaya geldi. Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Lakin 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Hastane odasındaydık ve hemşireler geldi birden. Sığınağa gitmemiz gerektiğini söylediler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlamadık. Sabaha kadar bomba ve siren sesleri... Sevinç yerini korkuya, sıkıntıya; aynı zamanda koruma çabasına, nasıl koruyabilirim gibisine girdi. Çok şükür geldik. Şu anda İstanbul'dayız. Eşimin ailesi bizi Romanya sınırına bıraktı. Oradan taksiyle Bükreş'e geldik. Romanya'da bir gece kaldık. Sonra Bükreş'te de Türk Hava Yolları'nın uçağıyla buraya geldik" dedi.

UKRAYNA SAVAŞININ ORTASINDAKİ TÜRK BEBEKLERÖte yandan tahliye uçaklarıyla gelen bebekli ailelerden bir başkası ise Aydın ailesiydi. Eşi Alesya ile birlikte uzun süredir Harkov'da yaşayan Murat Aydın, 1 aylık kızları Asya bebek ile İstanbul'a geldi. Oldukça zor günler geçiren Murat Aydın ise yaşadıklarını ve savaştan kaçışlarını şu şekilde anlattı:

"VATANIMIZA KAVUŞTUK. ÇOK MUTLUYUZ""Ukrayna'da 26 Ocak günü çocuğumuzun doğumu ile büyük bir sevinç yaşadık. Siber saldırılar nedeniyle çocuğun evrakını almakta zorluk çektik. Aradan 1 ay süre geçti. Sonra bomba sesleri ile mutluluğumuz sekteye uğradı. Gece 04.30'da ilk bomba düştüğünde midem bulandı. Üşüdüm ve terledim. Sonra bir an önce oradan tahliye edilmemiz gerektiğini dillendirdik. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, konsolosluğumuz bizimle ilgilendi. Sürekli bizimle irtibat halinde oldular. Tren istasyonuna gitmemiz gerektiği söyledi. Bir arkadaşımızın aracılığıyla tren istasyonuna gittik. Yolda güzergahlar değişti. 14 saatlik yol 28 saate çıktı. Aç ve susuz şekilde o yolu kat ettik. Trenden inip hızlı şekilde otobüslere bindirilerek polis eskortu eşliğinde Romanya sınırına ulaştık. Memnuniyetle vatanımıza geldik. Şükrediyoruz. Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman milletimizin arkamızda olduğunu hissediyorduk. Bugünde vatanımıza kavuştuk. Çok mutluyuz."Yaklaşık 50 saat süren yolculuk boyunca çok büyük duygu karmaşası yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Bombalar düşüyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Biz kendimizi zaten unuttuk. Biz bebeğimize nasıl su, mama alabiliriz onun derdine düştük. Çok kötü bir savaş. Haksız bir savaş gidiyor" ifadelerini kullandı.

DOSTLARIMIZ ORADA KALDI

Aydın'ın eşi Alesya ise, "Barış olmasını istiyoruz. Çocuğumuz için çok endişelendik. Her şeyimi orada kaldı. Dostlarımız ailemiz orada kaldı. Onların hayatta kalmasını istiyoruz. Hala endişe duyuyoruz. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca yolcular arasında yer alan Çağdaş Y. ve Alona Y. çifti ise 1 aylık oğulları Leon ile İstanbul'a geldi.