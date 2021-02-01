Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar - Son Dakika

Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar

01.02.2021 10:16

Bir son dakika haberine göre - (Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar Kazada ölen Mustafa Güvendiren'in ailesi "Olay faili meçhul kalmasın" Balıkesir'de Mustafa Güvendiren, karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

- (Özel) Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar

Kazada ölen Mustafa Güvendiren'in ailesi

"Olay faili meçhul kalmasın"

BALIKESİR - Balıkesir'de Mustafa Güvendiren, karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonun olay yerinden kaçması ile trafik kazası tam bir sır yumağı haline geldi. Mustafa Güvendiren, kazada hayatını kaybederken, aradan aylar geçmesine rağmen olayda hiç bir gelişme yaşanmadı. Bursa'da yaşayan Merhum Güvendiren'in gözü yaşlı ailesi, kazanın meydana geldiği Balıkesir'e gelerek yetkililere seslendi. Merhum Güvendiren'in oğlu Mehmet Ali'nin sözleri ise yürekleri dağladı.

Balıkesir'de Kasım ayında meydana gelen ve Mustafa Güvendiren'in hayatını kaybettiği trafik kazası sırrını koruyor. Gece yarısı Balıkesir-İzmir karayolunun Pamukçu mevkinde meydana gelen kazada 16 AIV 258 plakalı kamyonu kullanan Mustafa Güvendiren'in yolunda seyrederken, önüne aniden çıktığı iddia edilen kamyona ya da tıra arkadan çarpması sonucunda ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazadan sonra Güvendiren olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan diğer araç ise sır oldu. Olay yerini gören kamera olmaması, işyerleri kameralarından bir sonuç alınamaması ve sadece bir görgü tanığı olması kaza sonrasında bir gelişme yaşanmamasına neden oldu.

Yaşlı gözlerle yetkililere seslendiler

Kazanın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmiş olmasına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmaması sonucunda Güvendiren Ailesi, son bir umutla Balıkesir'e geldi. Kazanın olduğu giden aile, yaşlı gözlerle yetkililere seslendi. Anne Name Güvendiren (63), "Biz Kütahya Tavşanlı Kızılcıklı Köyü'ndeniz. Ekmeğimizin, rızkımızın peşinde olan bir aileyiz. Benim oğlum nakliyecilik yapıyordu. Yıllardır bu işi yapardı, hiç kaza, bela yapmışlığı yoktu. Burada bir kaza oldu, ne olduğu da belirsiz oldu. Sır kaldı. Benim çocuğum kaza yaptı, arkadan vurdu. Suçluydu öldü. Allah'tan gelenden kaçamayız. Diğer adam kaçtı, niye kaçıyor? Hiç vicdanı yokmuş. Ne jandarmaya haber vermiş, ne polise haber vermiş, ne sağlık ekiplerine haber vermiş. Ne adı var, ne kendi var, ne tırı var. Yetkililerden bulunmasını istiyorum. Fakir aylıkları ile büyüttüm. Benim çocuklarım döküldü kaldı, Allah rızası için yardım edin. İki buçuk ay oldu. Kaza şöyle oldu diyen olmadı. Bulunmasını istiyorum bu kişinin" dedi.

Anne Güvendiren ise sır dolu kaza ile ilgili olarak, "Benim çocuğum suçlu ise o niye kaçıyor? Kaçıyorsa şüphe uyandırıyor. Ben cahil kafamla bunları biliyorsam, yetkililer daha çok bilir" şeklinde konuştu.

Merhum Mustafa Güvendiren'in eşi Arzu Güvendiren ise kocası ile yaptığı son görüşmeyi anlattı. Arzu Güvendiren, "Manisa'ya yük almıştı o gece. Manisa'ya gidiyordu. En son telefonla konuştuğumuzda uykusu yoktu, acelesi de yoktu. Saat 01 sularında kaza oluyor. Bana 'Uykum gelirse seni ararım' demişti. Benim eşim 9 yıldır bu işi yapıyor. Benim eşim suçlu ise karşı taraf niye kaçtı. Allah rızası için gelip ifade vermesini istiyorum. Benim çocuklarım 'Anne, babam mı suçlu? Babam neden öldü?' dediklerinde verecek bir cevap bulamıyorum. Allah rızası için çıksın gelsin, bir şey desin, cevap versin" dedi.

"Faili meçhul bir sosya olarak kalmasın"

Merhum Güvendiren'in kardeşi Şener Güvendiren ise, dosyanın faili meçhul olarak kalmamasını istedi. Şener Güvendiren, "Bilenlerin, duyanların, görenlerin bize ya da yetkililere bilgi vermesini istiyoruz. Biz kin için, yada başka bir şey için burada değiliz. Kardeşimin dosyasının faili meçhul olarak kapatılmamasını istiyoruz. Bulunduğunda da, sebebi nedir? Şöforün bilgi vermesini istiyoruz. Bir tane görgü tanığı var o da ifade vermiş. En azından maddi bir şey beklemiyoruz. İki buçuk aydır korkusunu atamadı mı?" dedi.

Öte yandan, kazaya karışan kamyonun beyaz renkli Mercedes marka olduğu görgü tanığı tarafından ifade edildiği iddia edildi. Güvendiren Ailesi, Balıkesir Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan olayın aydınlatılması için yardım istedi.

Yusuf Efe ve Mehmet Ali adında iki çocuğu bulunan Merhum Güvendiren'in çocukları ise babalarının kaza sonucu ölümünü kabullenemedi. Mehmet Ali, evde cep telefonu ile çektiği videolarla babasına olan özlemini dile getiriyor. Mehmet Ali'nin yürek dağlayan videosunda, "Benim babam öldü. O adam kaçtı ama Allah ona kötülük yapacak ve görecek gününü' dedi. Başka bir videosunda oyuncak ayısını anlatan Mehmet Ali, "Her gün bu ayıcığa sarılıyorum. Babam sanıyorum. Babamsın diyorum ona, Ama benim babam kalbimde, kalbimizde. Benim babam, can babam" yorumunda bulundu.

Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar
Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar
Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar
Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar

Balıkesir, Mevla, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sır dolu kazanın aydınlatılmasını istiyorlar - Son Dakika


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