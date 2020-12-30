Son dakika... Soma'da 2020 yılında 635 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Soma Belediyesi Evlendirme Memuru Olcay Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilçede kıyılan nikahları çok etkilemediğini, 2019 yılında 678 nikah kıyılırken 2020 yılında 635 çiftin nikahının kıyıldığını açıkladı.

Soma Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2020 yılının son nikahı Belediye Nikah Salonunda kıyıldı.

Evlendirme Memuru Olcay Şen, AA muhabirine 2020 yılında ilçede 635 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilçede kıyılan nikahları çok etkilemediğini belirten Şen, "2019 yılında 678 çiftin nikahını kıydık. Bu rakam 2018'de 722 olmuştu. Bu sene pandemi sürecine rağmen ciddi bir azalış olmadı. İlçe Müftülüğünün de kıydığı nikahlar rakama eklenirse öyle ciddi bir düşüş yok. Genç çiftler düğünlerini bir nebze yapamadılar ama aile birliklerini kurdular." dedi.

Şen, 2020 yılında 7 Fas, ikişer Almanya, Suriye ve Türkmenistan birer de Tunus, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Afganistan ve İtalya uyruklu olmak üzere 19 yabancının nikahının kıyıldığını da aktardı.