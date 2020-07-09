Son dakika spor: Antalyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 12 Temmuz Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, izin yapmadan bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ısınma hareketlerinin ardından fitness salonuna geçti. Diğer oyuncular, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde salonda çalışmaya devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.