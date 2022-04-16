SPOR Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın - Son Dakika
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SPOR Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın

16.04.2022 23:07

Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsınSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın.

Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, açıklamalarda bulundu. İlk yarıda yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Tomas, "Bugün burada puanlar kaybettik. İlk pozisyonda gol yedik ardından reaksiyon gösterdik. Oyun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İkinci yarı iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Kırmızı kart ve penaltı ile gardımız düştü. Oyuncularımı sergiledikleri oyundan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tomas, küme düşme hattındaki durumlarıyla ilgili olarak ise "Biz matematiksel olarak küme düşmedik. Mücadele edeceğiz. Şimdi Gaziantep'te bir deplasmanımız var. İyi hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın
SPOR Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın
SPOR Stjepan Tomas: Böyle bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan maçı kazanamazsın

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Kaynak: DHA

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