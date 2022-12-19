Tayland'da savaş gemisi şiddeti rüzgarın etkisiyle alabora oldu: 31 asker kayboldu, 75 asker kurtarıldı - Son Dakika
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Tayland'da savaş gemisi şiddeti rüzgarın etkisiyle alabora oldu: 31 asker kayboldu, 75 asker kurtarıldı

19.12.2022 08:09

Tayland Donanması'na ait savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı. Yaşanan olayda 31 asker kaybolurken, 75 asker de kurtarıldı. Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin yaptığı açıklamada geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve alabora olduğunu ifade etti.

Tayland deyim yerindeyse felaketi yaşıyor. Donanmaya ait yüzlerce askerin bulunduğu savaş gemisi Tayland Körfezi'nde battı.

ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE ALABORA OLDU

Donanma Sözcüsü Pokkrong Monthatphalin vahim gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, geminin şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolü kaybettiğini ve su alarak alabora olduğunu ifade ederken, 75 askerin kurtarıldığını ve kayıp 31 askeri arama çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Kayıp denizcilerin bulunması için zamana karşı yarışı sürdüren ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı.

YETKİLİLERDEN FIRTINA UYARISI GELMİŞTİ

Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyordu. Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyordu.

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SON DAKİKA: Tayland'da savaş gemisi şiddeti rüzgarın etkisiyle alabora oldu: 31 asker kayboldu, 75 asker kurtarıldı - Son Dakika
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